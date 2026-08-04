T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya Merkez Perli Mahallesi 5568 ada 69 parsel, 5.257,79 m2 yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 306,91 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL: 245.528,00-TL

MALİK BİLGİLERİ: Muharrem YÜCEL

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/418 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 11:50'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.29.07.2026