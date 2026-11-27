Kütahya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/874 Esas 2025/883 karar sayılı ortaklığın giderilmesi dosyası 17/07/2025 tarihinde karara çıkmış olup, DAVANIN KABULÜ İLE; Davaya konu; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yoncalı mah., 149 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın, aynen taksim mümkün olmaması sebebiyle, UMUMA AÇIK ARTIRMA ŞEKLİNDE YAPILACAK SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, dair karar verilmiştir. Hissedar Ümit Deniz ALAÇAM(TC no 195*****156) 'a ilanen tebliği ile gerekçeli kararın tarafa tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu başvurabileceği ilan olunur.26/11/2026