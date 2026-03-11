T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Çubukiçi Köyü 122 Ada 2 Parsel, 2712,79 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 105,29 m2 (İrtifak)

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 456,54-TL

MALİK BİLGİLERİ : Nermin TAŞ

KAMULAŞTIRANKURUM : Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/67 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 09/04/2026 günü saat 10:25'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.05/03/2026