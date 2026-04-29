T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan, Muris Adem AKBAY'a ait Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

30/03/1967 tarihinde vefat etmiş olan Adem oğlu Mehmet Akbay'ın Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1967/464 Esas, 1967/887 Karar sayılı veraset ilamında ismi geçen,

Muris Mehmet Akbay'ın ölü babası Adem'in tarafından olan mirasçılar:

Adem'in kardeşi ölü Seydi oğlu Murat Akbay; ölü Seydi'nin oğlu ölü Abdullah'ın evlatları Vehbi ve Memduh Akbay, Zahide Eser, Mediha Ebeler; Adem'in kardeşi ölü Nazife evlatları; Ethem ve Hüseyin Minareciler ile Hatice Yakış; Adem'in kardeşi ölü Selime namıdiğer Seniye evlatları Rüştü ve Vasfiye; Adem'in kardeşi ölü Hasibe'nin oğlu ölü İsmail'in evlatları Nadire, Hasibe, Yaşar ve Rıdvan Alplar ile Sabahat Kaşoğlu; Adem'in kardeşi ölü Emine'nin kızı ölü Paşa hanımın kızı ölü Emine'nin evlatları Salih ve Gülsen Abra; Adem'in kardeşi ölü Emine'nin kızı ölü Sıddıka evlatları Vehbi ve Cevdet Onar ile Kevser Güleser ve Nevzat Uslu; Adem'in kardeşi ölü Emine'nin kızı ölü Yakut'un evlatları Mükerrem Keskintepe, Müşerref Anteplioğlu, Gülşen Akakıncı (Doğu) ve Güner Göğen;

Muris Mehmet Akbay'ın ölü annesi Melek'in tarafından olan mirasçılar:

Melek'in kardeşi ölü Hüseyin kızı Nazife Keskin; Melek'in kardeşi ölü Süleyman'ın evlatları İkbal Kalın ve Makbule Duymaz; Melek'in kardeşi ölü Yusuf'un evlatları Fatma Akbay, Emine Yakış ve Salih, Hasan ve Hüseyin Dizdarlar; Melek'in kardeşi Hasibe'nin evlatları Ayşe Işıkoğlu ve Naze Şavkı; Melek'in kardeşi Hasibe'nin oğlu ölü Hasan'ın evlatları İsmail ve Yusuf Şavkılar; ölü Hasan kızı Seniye'nin evlatları Mehmet ve Ayten Kokodeler; Melek'in kardeşi Hasibe'nin kızı ölü Dervişe'nin evlatları Kamil Muslu ve Kamile Altın; Melek'in kardeşi Hasibe'nin oğlu ölü Haydar'ın evlatları Gülsüm Babayiğit, Şaziye Avcı ve Şevket Şavkı,

ismindeki mirasçıların güncel nüfus kayıtlarına ve ölmüşler ise mirasçılarına ulaşılamadığından, Türk Medeni Kanunu'nun 594.maddesi kapsamında bu kişilerin payı yönünden hak sahiplerinin son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmesi, ilân süresinde kimsenin başvurmaması halinde, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği hususları ilanen tebliğ olunur.