T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Yenice mah. 162 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 2.092,05 m²'lik kısmının irtifak alanının 380 KV İçdaş-Lapseki 3. Enerji İletim Hattı güzergahı kapsamında kamulaştırmayı talep eden davacı idare Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından kurum adına tapuya tescil edilmesi talepli olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/47 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026