Resmi İlanlar
T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
10-12-2025 00.00
KAMULAŞTIRMA İLANI
Çanakkale ili Lapseki ilçesi Gökköy Köyü 121 ada 61 parsel sayılı taşınmazın tamamı (12.988,86 m²) kısmının irtifak alanının Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında kamulaştırmayı talep eden davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kurum adına tapuya tescil edilmesi talepli olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/281 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2025
#İlangovtr Basın no ILN02355015