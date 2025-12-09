T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Çanakkale ili Lapseki ilçesi Gökköy Köyü 121 ada 61 parsel sayılı taşınmazın tamamı (12.988,86 m²) kısmının irtifak alanının Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında kamulaştırmayı talep eden davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kurum adına tapuya tescil edilmesi talepli olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/281 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2025