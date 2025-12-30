T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Çanakkale ili Lapseki ilçesi Sulucak Mah./Köyü 142 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 2.169,74 m²'lik kısmının irtifak alanının Şahinli Kök-Kocabaşlar Kök ENH güzergahı kapsamında kamulaştırmayı talep eden davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kurum adına tapuya tescil edilmesi talepli olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/319 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.12.2025