T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale ili Lapseki ilçesi Şahinli Köyü Kaynarca Mevkii 163 parsel tapuda tarla vasfında olup 9.125,00m12 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 3 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı ve hayvan otlatıldığı, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.

Adresi: Şahinli Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü: 9.125,00 m2

İmar Durumu: Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26/06/2025 tarih ve 114619 sayılı yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Şahinli Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerli olduğu, parselin devamlılığı olan kadastral bir yola cephesi olması ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınması gerektiği, yola cepheli olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağlamaması durumunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" belirtilmiştir.

Kıymeti:3.400.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/03/2026 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale ili Lapseki ilçesi Yenice Köyü İmamoğlu Mevkii 151 ada 2 parsel tapuda tarla vasfında olup 10.205,23m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 1-2 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının kumlu- tın olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde muhtelif yaşlarda meyve ağaçlarının ( zeytin, hurma, kiraz, şeftali ve ceviz ) bulunduğu, özellikle şeftali ve kiraz ağaçların bakımsız ve verimsiz olduğu, bazılarının kuruduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle dikili tarım arazisi (DT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola (asfalt köy yoluna) cephelidir.

Adresi: Yenice Köy Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü: 10.205,23 m2

İmar Durumu: Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26/06/2025 tarih ve 114619 sayılı yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Yenice Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerli olduğu, parselin devamlılığı olan kadastral bir yola cephesi olması ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınması gerektiği, yola cepheli olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağlamaması durumunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" belirtilmiştir.

Kıymeti: 7.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 11:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/03/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 11:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale ili Lapseki ilçesi Yenice Köyü Çiftlik Mevkii 164 ada 3 parsel tapuda tarla vasfında olup 33.839,09m2 yüzölçümlüdür.Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 5-6 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde hububat ekili olduğu, bir kısmının üzerinde de orman emvali ağaç ve çalıların bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın kadastral bir yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi: Yenice Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü: 33.839,09 m2

İmar Durumu: Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26/06/2025 tarih ve 114619 sayılı yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Yenice Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerli olduğu, parselin devamlılığı olan kadastral bir yola cephesi olması ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınması gerektiği, yola cepheli olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağlamaması durumunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" belirtilmiştir.

Kıymeti: 6.767.818,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 13:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 13:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/03/2026 - 13:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 13:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.