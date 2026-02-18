T.C. LAPSEKİ  (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale ili Lapseki ilçesi Harmancık Köyü Köyiçi Mevkii 156 ada 3 parsel tapuda AVLULU KARGİR EV vasfında olup 11.522,95m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 2-3 civarında olduğu, taşınmazın büyük bir kısmının (yaklaşık olarak 11.518m²) köy meskun (yerleşik alan civarı) alanı sınırları içerisinde kaldığı, kadastral yola cepheli olduğu, parsel üzerinde mimarlık hizmet sınıflarına göre III-A Grubundaki yapılara benzer kategoride inşa edilmiş, % 40 yıpranma oranlarına sahip, zeminde yaklaşık 93m² alan kaplayan, tek katlı mesken kullanımına yönelik bina yapısı bulunduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Harmancık Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 11.522,95 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/11/2024 tarih ve 100487 sayılı yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait imar planına rastlanmadığı, bir kısmının Harmancık Köyü yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde, bir kısmının Harmancık Köyü yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında kaldığı, Çevre Düzeni planında "kırsal yerleşik alanı" ve "tarım alanı" gösteriminde yer aldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarının geçerli olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi (Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.) kapsamında köy yerleşik alan çizgisi doğrultusunda parselin ifraz edilmesi gerektiği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:19

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 11:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.