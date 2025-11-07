Resmi İlanlar
T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/208 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 384
PARSEL NO : 44(eski:18)
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.148,86 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞABAN (MUSTAFA ÇOCUĞU)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 2.148,86 m2
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/208 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.11.2025