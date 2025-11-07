Resmi İlanlar

T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

08-11-2025 00.00

ESAS NO: 2025/208 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 384

PARSEL NO : 44(eski:18)

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.148,86 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞABAN (MUSTAFA ÇOCUĞU)

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 2.148,86 m2

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/208 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.11.2025

#İlangovtr Basın no ILN02328155