T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/243 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, MÜSELLİM KÖYÜ
PARSEL NO : 290
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.420 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SAMİ ÖZAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MÜSELLİM KÖYÜ MUHTARLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/243 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.12.2025