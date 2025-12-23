Resmi İlanlar

T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

24-12-2025 00.00

ESAS NO : 2025/243 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, MÜSELLİM KÖYÜ

PARSEL NO : 290

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.420 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAMİ ÖZAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MÜSELLİM KÖYÜ MUHTARLIĞI

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/243 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.12.2025

