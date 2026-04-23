T.C. MADEN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Elazığ İl, Maden İlçe, GEZİN Mahalle/Köy, 120 Ada, 39 Parsel, 19/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre ; Dava konusu taşınmaz Elazığ İli, Maden İlçesi, Gezin Köyü sınırları içerisinde olup; yüzölçümü 17.001,33 m2 dir, taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri %1-2 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı kumlu, killi, tınlı toprak yapısında olup derinliği (60-90 cm) geçirgen bir yapıya sahiptir. Parselde tarımı kısıtlayabilecek taşlılık, kayalık, tuzluluk ve erozyon gibi unsurlar söz konusu değildir.Taşınmazın keşif günü itibariyle sürülü olmadığı, içerisinde meyve ağaçlarının bulunmadığı ve fiili kullanımının susuz tarla olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Yüzölçümü : 17.001,33 m2

Kıymeti : 13.601.064,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Maden İlçe, GEZİN Mahalle/Köy, 120 Ada, 82 Parsel, 19/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre; Dava konusu taşınmaz Elazığ İli, Maden İlçesi, Gezin Köyü sınırları içerisinde olup; yüzölçümü 9.956,68 m2 dir, taşınmaz tapu kaydında bağ vasfındadır. Taşınmaz eğimleri %1-2 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı kumlu, killi, tınlı toprak yapısında olup derinliği (60-90 cm) geçirgen bir yapıya sahiptir. Parselde tarımı kısıtlayabilecek taşlılık, kayalık, tuzluluk ve erozyon gibi unsurlar söz konusu değildir. Taşınmazın keşif günü itibariyle sürülü olmadığı, otlarla kaplı olduğu, içerisinde meyve ağaçlarının bulunmadığı ve fiili kullanımının susuz tarla olduğu bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 9.956,68 m2

Kıymeti : 5.974.008,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 15:00

29/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.