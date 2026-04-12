T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; dava konusu; Malatya ili, Arguvan ilçesi, İçmece k. 510, 375, 771, 378,391,374,320, 392,377 ile Malatya ili, Arguvan ilçesi, Yazıbaşı k. 162 ada 40 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin, davalı Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Fırat Mah/Köy, 55 Cilt, 533 Hane, 3 BSN sırada nüfusa kayıtlı 295*****040 T.C kimlik nolu YUSUF ÇAKIR için tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda ismi yazılı olan kişinin duruşma tarihi olan 08/07/2026 tarihinde duruşmaya katılması ilanen duyurulur.