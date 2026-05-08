T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
07.05.2026
Sayı: 2012/860 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle dava konusu Malatya ili Bahçebaşı köyü Pınarbaşı (Karamildan) mevkii 702 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden davalı 109*****566T.C kimlik nolu ERDAL ÇOKŞEN için tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda ismi yazılı olan kişinin duruşma tarihi olan 11/09/2026 tarihinde duruşmaya katılması ilanen duyurulur.
