T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalı Besey Olcan ve diğerlerine ait Battalgazi Tokluca 590-591 parseller DSİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/129 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.