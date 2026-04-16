T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalı Enver Akbal'a ait Battalgazi Tokluca 75-76 parseller DSİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/128 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.