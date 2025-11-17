T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Abuzer Sağdıç,Mehmet Baltacı ait Yeşilyurt İkizce 137/3 parsellere TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/395 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.