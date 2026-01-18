T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalılar Bayram Daşkıran, Cumali Daşkıran, Mehmet Daşkıran, Nazife Daşkıran, Sami Daşkıran, Süleyman Daşkıran'a ait Battalgazi Çamurlu mahallesi 667 parsele taşınmaza davacı TEİAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/485 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.