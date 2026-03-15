T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalılar Cennet Timür, Elif Timür, Fadime Perihan, Hasan Timür, Mehmet Timür, Mehmet Hanifi Timür, Muzaffer Timür, Ramazan Timür, Sabiha Timür, Selahattin Timür, Selcan Altunsoy, Seyhan Timür, Yasin Timür, Yusuf Timür'a ait Malatya Yeşilyurt Kaynarca Mah. 836/3 parsele davacı MBB tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/82 E. Dosyasıyla dava açıldığı, kamulaştırılmasına itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.