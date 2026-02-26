Resmi İlanlar

T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

27-02-2026 00.00

T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20.02.2026

Sayı: 2025/521 Esas 

 

1. GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN BULUT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.02.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 261*****600

ADI SOYADI : HASAN BULUT

BABA ADI : TAHİR

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 04/05/1956

DOĞUM YERİ : MALATYA

#İlangovtr Basın no ILN02409723