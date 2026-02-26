Resmi İlanlar
T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
27-02-2026 00.00
20.02.2026
Sayı: 2025/521 Esas
1. GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN BULUT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.02.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 261*****600
ADI SOYADI : HASAN BULUT
BABA ADI : TAHİR
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 04/05/1956
DOĞUM YERİ : MALATYA
#İlangovtr Basın no ILN02409723