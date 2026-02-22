T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalılar Ada Gültekin, Arzu Çetin Gültekin, Cennet Gültekin, Güler Karadağ, Kadime Gültekin, Mehmet Gültekin, Saadet Gültekin, Zeynep Yanık, Gültekinler Tekstil Endüstri Ticaret Anonim Şirketi adına tapuda Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 157 ada 27 ve 29 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/415 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025