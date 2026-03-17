T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından davalı Furkan Alkan adına kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 143 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/84 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.03.2026