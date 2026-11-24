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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/370 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Botaş tarafından davalı Hamit Ödemiş adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 274 ada 5 parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/370 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.11.2026
#İlangovtr Basın no ILN02602502