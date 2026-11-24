Kamulaştırmayı yapan davacı idare Botaş tarafından davalı Hamit Ödemiş adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 274 ada 5 parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/370 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.11.2026