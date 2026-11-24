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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/382 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı Botaş tarafından davalılar Hülya Satılmış, Oya Kartal, Rukiye Kartal, Zeynal Kartal adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 312 ada 9 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/382 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.11.2026
#İlangovtr Basın no ILN02602515