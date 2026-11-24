Kamulaştırmayı yapan davacı Botaş tarafından davalılar Hülya Satılmış, Oya Kartal, Rukiye Kartal, Zeynal Kartal adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 312 ada 9 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/382 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.11.2026