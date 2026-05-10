T.C. MALATYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sanıklar Özgür TAŞKIN-Ali KÖROĞLU-Haci ESEN-Uğur GÜNCE hakkında Dolandırıcılık suçundan, Türk Ceza Kanununun 157/1 158/3 maddesi uyarınca, yargılanmaları ve açılan kamu davasında yargılanmanın tamamlanması için dosyanın görevli ve yetkili MALATYA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde incelenmek üzere İTİRAZ yoluna başvurabileceği, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanın tebliğ ve ihtar olunur.