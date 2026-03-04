T.C. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/11/2025 tarih ve 406 sayılı kararı kapsamında; Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazın satış yetkisi, Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 14.10.2025 tarih ve 1194 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede mahalle, ada, parsel, yüzölçümü, niteliği belirtilen taşınmaz malın tahmin edilen bedel tespiti yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

1.Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

2. İhale 26.03.2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da başlayıp sıra numarası takip edilerek Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3. Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 (Geçici teminat bedeli ve dosya doküman bedeli için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden; satış bedeli için Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödemeler yapılacaktır.)

Sıra No Satışı

Yapılacak Yer

Niteliği

Yüzölçüm

Muhammen Bedel Geçici Teminat

Tutarı Şartname Ücreti İhale Tarih ve Saati 1 Yakınca Mah.4055 Parsel Arsa 1.290,00 M2 19.350.000,00 TL 580.500,00 TL 5.000,00 TL 26.03.2026

10:00

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

a. İhale şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

c. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

d. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

e. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

f. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

i. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

j. Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

5) Teminat makbuzları ve belgeler 26.03.2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.