T.C. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/11/2025 tarih ve 406 sayılı kararı kapsamında; Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazların satış yetkisi, Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 14.10.2025 tarih ve 1194 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede mahalle, ada, parsel, yüzölçümleri, nitelikleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

2. İhale 09.06.2026 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4. İhale ile satışı yapılacak yerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Satışı Yapılacak Yer Nitelik Yüzölçüm Muhammen Bedel Geçici Teminat

Bedeli Doküman Bedeli İhale Tarih ve Saati

1 Mollakasım Mah.105 Ada 45 Parsel Arsa

1.853,09 M2 6.300.506,00 TL

189.020,00 TL

5.000,00 TL 09.06.2026

10:00

2 Mollakasım Mah.105 Ada 46 Parsel Arsa

1.642,57 M2 5.584.738,00 TL

167.550,00 TL

5.000,00 TL 09.06.2026

10:10

3 Mollakasım Mah.105 Ada 49 Parsel Arsa

650 M2 2.210.000,00 TL

66.300,00 TL

5.000,00 TL 09.06.2026

10:20

4 Mollakasım Mah.105 Ada 64 Parsel Arsa

1.188,39 M2 2.970.975,00 TL

89.130,00 TL

5.000,00 TL 09.06.2026

10:30

5 Mollakasım Mah.105 Ada 65 Parsel Arsa

616,62 M2 1.541.550,00 TL

46.250,00 TL

5.000,00 TL 09.06.2026

10:40

6 Mollakasım Mah.105 Ada 67 Parsel Arsa

650 M2 1.625.000,00 TL

48.750,00 TL

5.000,00 TL 09.06.2026

10:50

7 Mollakasım Mah.105 Ada 68 Parsel Arsa 763,81 M2 1.909.525,00 TL 57.290,00 TL 5.000,00 TL 09.06.2026

11:00

8 Mollakasım Mah.105 Ada 69 Parsel Arsa 979,03 M2 2.447.575,00 TL 73.430,00 TL 5.000,00 TL 09.06.2026

11:10

9 Mollakasım Mah.357 Ada 24 Parsel Arsa 481,17 M2 1.924.680,00 TL 57.750,00 TL 5.000,00 TL 09.06.2026

11:20

10 Mollakasım Mah.452 Ada 24 Parsel Arsa 700 M2 2.100.000,00 TL 63.000,00 TL 5.000,00 TL 09.06.2026

11:30



6. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;





a. Taşınmaz mal satış şartnamesi,

b. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, imzası bulunmayan kişi veya firmaların dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

d. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

e. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

f. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

g. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

h. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

j. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.



7. Belediyemiz Encümenince alınan ihale kararı, Yeşilyurt Belediye Başkanı’nca veya yetkili kılınan kişilerce karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Yeşilyurt Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.



8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan İhale kararının kanunun açıklandığı şekilde tebliğinden veya 32. .maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15( onbeş ) gün içinde ihale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi, harçları ve diğer giderleri ödemek, ihale sözleşmesini imzalamak, taşınmaz mal satış bedelini ödemek zorundadır. Ödemelerin zamanında yapılmaması ve sözleşmenin imzalanmaması halinde 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesi gereğince protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesholmuş sayılır ve geçici teminat Yeşilyurt Belediyesi adına irat kaydedilir.





9. Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 (Geçici teminat bedeli ve dosya doküman bedeli için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden; satış bedeli için Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödemeler yapılacaktır.)





10. Teminat makbuzları ve belgeler 09.06.2026 tarihine rastlayan Salı günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.