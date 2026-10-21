T.C. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmaz, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümü belirtilen taşınmaz malın tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.





1) Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi her ihale dosyası için 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

2) İhale 12/10/2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3) Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

4) İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Satışı Yapılacak Yer Taşınmazın Yüz ölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat

Tutarı Şartname Ücreti

İhale Tarih ve Saati 1 Yakınca Mah. 615 Ada 8 Parsel 1.272,99 M2 25.459.800,00 TL 763.800,00 TL 5.000,00 TL 12.11.2026 10:00

5) İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

a) Taşınmaz mal satış şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

j) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

6) Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 (Geçici teminat bedeli ve dosya doküman bedeli için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

7) Teminat makbuzları ve belgeler 12/10/2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.



