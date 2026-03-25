T.C. MALATYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilen;

Abdulmunem ve Sanaa Thamer oğlu 21.12.1989 Irak doğumlu, Abdulmutaleb Abdulmunem Najı Alnaımah'a mahkememiz gerekçeli a kararının ilanen tebliğine karar verilmekle;

"Mahkememizin 07.01.2026 tarih 2026/1 E ve 2026/6 Karar sayılı kararıyla Mahkememizin görevsizliğine karar verildiği";

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması ya da bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.24.03.2026