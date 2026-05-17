T.C. MALKARA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HACIEVHAT Mahalle/Köy, Keşan Yolu Mevkii, 107 Ada, 12 Parsel, Satışa konu taşınmaz borçlu adına tam hisseli olup tam hissesi satışa çıkartılacaktır. Taşınmaz 20.470,99 m2 yüzölçüme sahip tarla niteliklidir. Yağışa bağlı kuru tarım arazisidir. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip toprak derinliği ve su geçirgenliği normaldir. Verim seviyesi bölge ortalaması kadardır. Genelde buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. İlçe yerleşim yerine kuş uçuşu 2400 metre uzaklıktadır. Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 08/05/2026 tarihli yazısı ile bölünebilir, hisselendirilebilir tarım arazisi olmadığı, söz konusu parselin bölünmeden ve hisselendirilmeden satışı yapılacağı ihale alıcılarına ihtar olunur. İİK'nin 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satışa çıkartılmıştır.

Yüzölçümü : 20.470,99 m2

İmar Durumu: Tarım arazisidir.

Kıymeti : 5.250.233,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.