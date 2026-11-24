Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı mah. 105 ada 56 ve 57 parsel, doğusu 105 ada 50 parsel, güneyi 105 ada 58 ve 71 parsel, batısı yol 105 ada 58 parsel ile çevrili kroki de A harfi ile gösterilen taşınmaz ve 105 ada 70 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mülkiyetin davacı (Osman Öz T.C.31018003646) adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.