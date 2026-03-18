T.C. MANAVGAT 3. AİLE MAHKEMESİ

DAVACI : GİZEM KELEŞ CINCIK-28697477066

VEKİLİ : AV. HACER TAŞ- Bahçelievler Mahallesi 5028 Sokak No:6 Deniz Enhoş İş Merkezi Kat:1 Daire:1 Manavgat/Antalya

DAVALI : ÜMİT CINCIK-26419165734

Davacı GİZEM KELEŞ CINCIK ile davalı ÜMİT CINCIK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle, davalı ÜMİT CINCIK 'ın adres araştırması ile tespit edilen adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğünden mahkememizce dava dilekçesinin ve tensip zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının 11/11/2020 yılında evlendiklerini, müşterek iki çocuklarının olduğunu, evlilik birliğinin kurulmasından sonra taraflar arasında anlaşmazlıkların başladığını, davalının evlilik birliği içerisinde tamamen kusurlu davrandığını, davalı tarafın düzenli olarak bir işte çalışmadığı için müşterek konutunu kirasını ödeyemediklerini ve geçim sıkıntısı başladığını, bu durumdan dolayı müvekkilinin ailesinin yanında yaşamaya başladıklarını, müşterek çocuk daha 40 günlük iken çocuğa bakamayacağını ve sorumluluk almak istemediğini söyleyerek evi terk ettiğini, olaydan 1 ay sonra davalının ailesinin araya girerek müvekkilinin davalıyı affettiğini, barışma olayından sonra da davalının evlilik birliğindeki sorumluluklarını yine yerine getirmediğini, müvekkilinin evlilik birliği süresince defalarca davalının sadakatsizliklerini, aldatmalarının öğrendiğini ve psikolojik olarak yıprandığını, müvekkilinin evlilik birliği içerisinde müşterek çocukları, kendisi ve ailesi için endişe duyarak yaşadığını, tarafların yaklaşık 3 yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını, yaşanan olaylar sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, müvekkilinin davalı ile ortak hayatı sürdürmesinin artık beklenemez hale geldiğini, açıklanan nedenlerle tarafların oşanmalarına, müşterek çocukların dava süresince velayetinin tedbiren müvekkiline verilmesisne, müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı dava tarihinden karar kesinleşinceye kadar aylık 10.000'er TL tedbir nafakasına, karar kesinleştikten sonra da her biri için ayrı ayrı iştirak nafakası olarak devamına, nafakaya TÜFE oranında artış yapılmasına, müvekkil için 500.000TL manevi tazminat, 500.000TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, ziynet eşyaları olarak her biri 22 ayar 14'er gram 2 adet altın bilezik, 1 adet çeyrek altının aynen iadesine, başkaca hak ve alacaklarının saklı kalmak üzere, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalının üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve HMK'nun 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ve delillerinizi ibraz etmeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 129/2 maddesi gereği delil olarak gösterilen belgeleri dilekçenize eklemeniz, getirtilecek belgeler için bilgi vermeniz, gerekirse tespit edilecek delil avansının yatırmanız hususları ilanen tebliğ olunur.