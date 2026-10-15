T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Seyit Emiroğlu tarafından davalılar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manavgat Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine tescil istemli dava açılmış olup,

Davacı tarafından Antalya ili, Manavgat ilçesi, Doğançam mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan doğusunda sokak, kuzeyinde 107 ada 2 parsel, batısında 107 ada 5 parsel, güneyinde yol ve kısmen Seydiler mahalle yolu, ile çevrili fen bilirkişisi raporunda, A1 ve A4 harfi ile gösterilen A1: 463,19 m² ve A4:8,16 m²'lik taşınmazın 20 yıldan fazla süredir zilyedlik ve tasarrufunda bulunduğunu öne sürülerek adına tescili talep edilmiştir. Mevki ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.