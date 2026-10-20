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T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

21-10-2026 00.00
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T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/481 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında 28/11/2023 tarih 2023/371 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

 

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

 

 

B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne

 

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

 

D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,

 

E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği,

 

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 06/10/2026

DosyaDavalıİlçeKöy/mahalleADAPARSELNİTELİK
2026/481Mustafa IşıkManavgatHocalar18525(yeni862)Muhdesat
2026/482Sait IşıkManavgatHocalar18525(yeni860)Muhdesat
2026/483Ahmet ErdoğanManavgatHocalar18567(851yeni)Muhdesat
2026/484Mustafa ÇınarManavgatHocalar2045(yeni7)Muhdesat
2026/485Hasan Aksoy ve diğerleriManavgatHocalar3001Muhdesat
2026/486Kazim Bayan ve diğerleriManavgatHocalar3181Muhdesat
2026/487Tevfik YatağanManavgatÇolaklı9591Muhdesat
2026/488Remzi UçakManavgatÇolaklı95913Muhdesat
2026/489Zeliha Acır ve diğerleriManavgatÇolaklı8841Muhdesat
2026/490Arif
Demir		ManavgatÇolaklı8832(12yeni)Muhdesat
2026/491Abdurrahman UzunManavgatÇolaklı95918Muhdesat
2026/492Hüseyin KorkmazManavgatÇolaklı95925Muhdesat
2026/493Tevfik YatağanManavgatÇolaklı95914Muhdesat
2026/494Mehmet OkurManavgatÇolaklı95614Muhdesat
2026/495Bülbül Canbulat ve diğerleriManavgatÇolaklı9542Muhdesat
2026/496Durdu ArıkanManavgatÇolaklı9556Muhdesat
2026/497Durdu Arıkan ve diğerleriManavgatÇolaklı9557Muhdesat
2026/498Mehmet Okuş ve diğerleriManavgatÇolaklı956
959		18(eski)
38(yeni)		Muhdesat
2026/499Ekrem Acır ve diğerleriManavgatÇolaklı9681Muhdesat
2026/500Şevfik YıldırımManavgatSeki8211Muhdesat
2026/501Orhan TırpanManavgatSeki8324Muhdesat
2026/502İbrahim ÖzbayManavgatKalemler11510Muhdesat
2026/503Ümmühani OkudanManavgatKalemler11511(yeni18)Muhdesat
2026/504İbrahim ÖzbayManavgatKalemler11514Muhdesat
2026/505İbrahim AktaşManavgatKalemler12629(eski)
263-264(yeni)		Muhdesat
2026/506İbrahim AktaşManavgatKalemler12636(265yeni)Muhdesat
2026/507Durdu UysalManavgatKalemler13612(21yeni)Muhdesat
2026/508Ahmet BozManavgatKalemler13613Muhdesat
2026/509Harun SertkayaManavgatKalemler1493Muhdesat
2026/510Nazmi Uysal ve diğerleriManavgatKalemler1704Muhdesat
2026/511Recep IşıkManavgatAşağıışıklar12163Muhdesat
2026/512Ayşe ÜnalManavgatAşağıışıklar1281(3yeni)Muhdesat
2026/513Ayşe Uzun ZereldiManavgatAşağıışıklar13914(46yeni)Muhdesat
2026/514Hilmi KısaManavgatAşağıışıklar14812(32yeni)Muhdesat
2026/515Hüsnü UysalManavgatAşağıışıklar1911Muhdesat
2026/516Eyüp GünerManavgatAşağıışıklar1921Muhdesat
2026/517Recep IşıkManavgatAşağıışıklar12164(170yeni)Muhdesat
2026/518Hüseyin KaraManavgatAşağıışıklar208
122		2(eski)
126(yeni)		Muhdesat
2026/519Ayşe Ünal ve diğerleriManavgatAşağıışıklar208
122		3(eski)
145-148(yeni)		Muhdesat
2026/520Hüsnü UysalManavgatAşağıışıklar208
138		18(eski)
24(yeni)		Muhdesat
2026/521Durali Büyükciğer ve diğerleriManavgatTaşağıl5341Muhdesat
2026/522Osman Sargın ve diğerleriManavgatTaşağıl5321Muhdesat
2026/523Hasan Ali Büyükciğerve diğerleriManavgatTaşağıl37011Muhdesat
2026/524Gülsüm Tuncer ve diğerleriManavgatTaşağıl6441Muhdesat
2026/525Fettah Çevik ve diğerleriManavgatYavrudoğan268124
131(yeni)		Muhdesat
2026/526Ali Osman Çevik ve diğerleriManavgatYavrudoğan26850
133(yeni)		Muhdesat
2026/527Ali Osman ÇevikManavgatYavrudoğan2901Muhdesat
2026/528Tevfik ÖzManavgatYavrudoğan1877
22(yeni)		Muhdesat
2026/529Keziban ElmacıManavgatYavrudoğan13869Muhdesat
2026/530Mustafa ÇevikManavgatYavrudoğan2361Muhdesat
2026/531Tevfik ÖzManavgatYavrudoğan26879
140(yeni)		Muhdesat
2026/532Tevfik TekinManavgatYavrudoğan1341453
1461(yeni)		Muhdesat
2026/533Hasan TekinManavgatYavrudoğan26897
143(yeni)		Muhdesat
2026/534Kazım ŞenolManavgatYavrudoğan13866Muhdesat
2026/535Muzaffer ÖzManavgatYavrudoğan13855
1542(yeni)		Muhdesat
2026/536Hayrettin ErenManavgatYavrudoğan1341452
1459(yeni)		Muhdesat
2026/537Kemal Çevik ve diğerleriManavgatYavrudoğan2961Muhdesat
2026/538Mustafa SunarManavgatYavrudoğan2891Muhdesat
2026/539Ayşe Kulaksız ve diğerleriManavgatGündoğdu24141
147-148(yeni)		Muhdesat
2026/540Esat AşıkManavgatGündoğdu24166
150(yeni)		Muhdesat
2026/541Veysel AşıkManavgatGündoğdu241102Muhdesat
2026/542Esat AşıkManavgatGündoğdu241103
144(yeni)		Muhdesat
2026/543Ali Osman ÇevikManavgatGündoğdu5451Muhdesat
2026/544Aydoğan OlabilmekManavgatŞişeler1591Muhdesat
2026/545Ahmet YıldızManavgatEvrenleryavşi13538
83(yeni)		Muhdesat
2026/546Fatih AkManavgatAşağıışıklar14815
34-16-8(yeni)		Muhdesat
#İlangovtr Basın no ILN02573014