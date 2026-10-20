T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/481 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında 28/11/2023 tarih 2023/371 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,
B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne
C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,
E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği,
2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 06/10/2026
|Dosya
|Davalı
|İlçe
|Köy/mahalle
|ADA
|PARSEL
|NİTELİK
|2026/481
|Mustafa Işık
|Manavgat
|Hocalar
|185
|25(yeni862)
|Muhdesat
|2026/482
|Sait Işık
|Manavgat
|Hocalar
|185
|25(yeni860)
|Muhdesat
|2026/483
|Ahmet Erdoğan
|Manavgat
|Hocalar
|185
|67(851yeni)
|Muhdesat
|2026/484
|Mustafa Çınar
|Manavgat
|Hocalar
|204
|5(yeni7)
|Muhdesat
|2026/485
|Hasan Aksoy ve diğerleri
|Manavgat
|Hocalar
|300
|1
|Muhdesat
|2026/486
|Kazim Bayan ve diğerleri
|Manavgat
|Hocalar
|318
|1
|Muhdesat
|2026/487
|Tevfik Yatağan
|Manavgat
|Çolaklı
|959
|1
|Muhdesat
|2026/488
|Remzi Uçak
|Manavgat
|Çolaklı
|959
|13
|Muhdesat
|2026/489
|Zeliha Acır ve diğerleri
|Manavgat
|Çolaklı
|884
|1
|Muhdesat
|2026/490
|Arif
Demir
|Manavgat
|Çolaklı
|883
|2(12yeni)
|Muhdesat
|2026/491
|Abdurrahman Uzun
|Manavgat
|Çolaklı
|959
|18
|Muhdesat
|2026/492
|Hüseyin Korkmaz
|Manavgat
|Çolaklı
|959
|25
|Muhdesat
|2026/493
|Tevfik Yatağan
|Manavgat
|Çolaklı
|959
|14
|Muhdesat
|2026/494
|Mehmet Okur
|Manavgat
|Çolaklı
|956
|14
|Muhdesat
|2026/495
|Bülbül Canbulat ve diğerleri
|Manavgat
|Çolaklı
|954
|2
|Muhdesat
|2026/496
|Durdu Arıkan
|Manavgat
|Çolaklı
|955
|6
|Muhdesat
|2026/497
|Durdu Arıkan ve diğerleri
|Manavgat
|Çolaklı
|955
|7
|Muhdesat
|2026/498
|Mehmet Okuş ve diğerleri
|Manavgat
|Çolaklı
|956
959
|18(eski)
38(yeni)
|Muhdesat
|2026/499
|Ekrem Acır ve diğerleri
|Manavgat
|Çolaklı
|968
|1
|Muhdesat
|2026/500
|Şevfik Yıldırım
|Manavgat
|Seki
|821
|1
|Muhdesat
|2026/501
|Orhan Tırpan
|Manavgat
|Seki
|832
|4
|Muhdesat
|2026/502
|İbrahim Özbay
|Manavgat
|Kalemler
|115
|10
|Muhdesat
|2026/503
|Ümmühani Okudan
|Manavgat
|Kalemler
|115
|11(yeni18)
|Muhdesat
|2026/504
|İbrahim Özbay
|Manavgat
|Kalemler
|115
|14
|Muhdesat
|2026/505
|İbrahim Aktaş
|Manavgat
|Kalemler
|126
|29(eski)
263-264(yeni)
|Muhdesat
|2026/506
|İbrahim Aktaş
|Manavgat
|Kalemler
|126
|36(265yeni)
|Muhdesat
|2026/507
|Durdu Uysal
|Manavgat
|Kalemler
|136
|12(21yeni)
|Muhdesat
|2026/508
|Ahmet Boz
|Manavgat
|Kalemler
|136
|13
|Muhdesat
|2026/509
|Harun Sertkaya
|Manavgat
|Kalemler
|149
|3
|Muhdesat
|2026/510
|Nazmi Uysal ve diğerleri
|Manavgat
|Kalemler
|170
|4
|Muhdesat
|2026/511
|Recep Işık
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|121
|63
|Muhdesat
|2026/512
|Ayşe Ünal
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|128
|1(3yeni)
|Muhdesat
|2026/513
|Ayşe Uzun Zereldi
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|139
|14(46yeni)
|Muhdesat
|2026/514
|Hilmi Kısa
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|148
|12(32yeni)
|Muhdesat
|2026/515
|Hüsnü Uysal
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|191
|1
|Muhdesat
|2026/516
|Eyüp Güner
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|192
|1
|Muhdesat
|2026/517
|Recep Işık
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|121
|64(170yeni)
|Muhdesat
|2026/518
|Hüseyin Kara
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|208
122
|2(eski)
126(yeni)
|Muhdesat
|2026/519
|Ayşe Ünal ve diğerleri
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|208
122
|3(eski)
145-148(yeni)
|Muhdesat
|2026/520
|Hüsnü Uysal
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|208
138
|18(eski)
24(yeni)
|Muhdesat
|2026/521
|Durali Büyükciğer ve diğerleri
|Manavgat
|Taşağıl
|534
|1
|Muhdesat
|2026/522
|Osman Sargın ve diğerleri
|Manavgat
|Taşağıl
|532
|1
|Muhdesat
|2026/523
|Hasan Ali Büyükciğerve diğerleri
|Manavgat
|Taşağıl
|370
|11
|Muhdesat
|2026/524
|Gülsüm Tuncer ve diğerleri
|Manavgat
|Taşağıl
|644
|1
|Muhdesat
|2026/525
|Fettah Çevik ve diğerleri
|Manavgat
|Yavrudoğan
|268
|124
131(yeni)
|Muhdesat
|2026/526
|Ali Osman Çevik ve diğerleri
|Manavgat
|Yavrudoğan
|268
|50
133(yeni)
|Muhdesat
|2026/527
|Ali Osman Çevik
|Manavgat
|Yavrudoğan
|290
|1
|Muhdesat
|2026/528
|Tevfik Öz
|Manavgat
|Yavrudoğan
|187
|7
22(yeni)
|Muhdesat
|2026/529
|Keziban Elmacı
|Manavgat
|Yavrudoğan
|138
|69
|Muhdesat
|2026/530
|Mustafa Çevik
|Manavgat
|Yavrudoğan
|236
|1
|Muhdesat
|2026/531
|Tevfik Öz
|Manavgat
|Yavrudoğan
|268
|79
140(yeni)
|Muhdesat
|2026/532
|Tevfik Tekin
|Manavgat
|Yavrudoğan
|134
|1453
1461(yeni)
|Muhdesat
|2026/533
|Hasan Tekin
|Manavgat
|Yavrudoğan
|268
|97
143(yeni)
|Muhdesat
|2026/534
|Kazım Şenol
|Manavgat
|Yavrudoğan
|138
|66
|Muhdesat
|2026/535
|Muzaffer Öz
|Manavgat
|Yavrudoğan
|138
|55
1542(yeni)
|Muhdesat
|2026/536
|Hayrettin Eren
|Manavgat
|Yavrudoğan
|134
|1452
1459(yeni)
|Muhdesat
|2026/537
|Kemal Çevik ve diğerleri
|Manavgat
|Yavrudoğan
|296
|1
|Muhdesat
|2026/538
|Mustafa Sunar
|Manavgat
|Yavrudoğan
|289
|1
|Muhdesat
|2026/539
|Ayşe Kulaksız ve diğerleri
|Manavgat
|Gündoğdu
|241
|41
147-148(yeni)
|Muhdesat
|2026/540
|Esat Aşık
|Manavgat
|Gündoğdu
|241
|66
150(yeni)
|Muhdesat
|2026/541
|Veysel Aşık
|Manavgat
|Gündoğdu
|241
|102
|Muhdesat
|2026/542
|Esat Aşık
|Manavgat
|Gündoğdu
|241
|103
144(yeni)
|Muhdesat
|2026/543
|Ali Osman Çevik
|Manavgat
|Gündoğdu
|545
|1
|Muhdesat
|2026/544
|Aydoğan Olabilmek
|Manavgat
|Şişeler
|159
|1
|Muhdesat
|2026/545
|Ahmet Yıldız
|Manavgat
|Evrenleryavşi
|135
|38
83(yeni)
|Muhdesat
|2026/546
|Fatih Ak
|Manavgat
|Aşağıışıklar
|148
|15
34-16-8(yeni)
|Muhdesat