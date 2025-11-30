T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, KOCA MERA Mevkii, 0 Ada, 1628 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 1628 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 6.675,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 4.072.484,25 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Manisa 2. Aile Mahkemesinin 2022/77 Esas sayılı dosyasından tedbir şerhi mevcut olup, alınan cevabi yazıda satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, KOCA MERA Mevkii, 0 Ada, 1651 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 1651 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 6.685,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 4.078.585,35 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2026 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, DELİÇAY Mevkii, 0 Ada, 2316 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 2316 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 13.750,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 8.389.012,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2026 - 12:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 12:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, KOCABOĞAN Mevkii, 0 Ada, 2489 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 2489 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 6.800,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 4.663.984,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2026 - 13:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 13:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, KOCABOĞAN Mevkii, 0 Ada, 2490 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 2490 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 6.150,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 4.218.162,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 1915 Sayılı Karaağaçlı Tarım Kredi Kooperatifinin alacaklı olarak bulunduğu ipotek şerhi mevcut olup, alınan cevabi yazıda ipotekten dolayı borç bulunmadığı, ipoteğin kaldırılabileceği bildirilmiştir. Taşınmaz ipotek şerhi ile birlikte satılacak olup, alıcı işlemleri yapmak kaydıyla ipotek şerhini kaldırabilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2026 - 14:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 14:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, KOCABOĞAN Mevkii, 0 Ada, 2467 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 2467 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 13.502,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 8.237.705,22 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/01/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 30/01/2026 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 10:05

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, KOCA MERA Mevkii, 0 Ada, 323 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. 323 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 7.000,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti: 4.801.160,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Manisa 2. Aile Mahkemesinin 2022/77 Esas sayılı dosyasından tedbir şerhi mevcut olup, alınan cevabi yazıda satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/01/2026 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati-: 30/01/2026 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 11:10

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahalle/Köy, MERA Mevkii, 116 Ada, 13 Parsel,

Adresi: Selimşahlar Mah. Belediye Caddesi No:75 Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü: 532,00 m2

İmar Durumu: Belediye sınırları içinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam, 3 Kat (A-3), Taks:0.40, E:1.20 konut" olarak planlanan alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 7.987.500,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/01/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 30/01/2026 - 12:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 12:15