T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Sancaklı İğdecik Mahallesi, Bülbüller Mevkii, 140 Ada, 5 Parsel,

Adresi : Sancaklı İğdecik Mah. Sancak Sokak No:13 Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 468,00 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam, 2 Kat (A-2), Taks:0,20, Kaks:0,40 Konut" olarak planlanan alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.950.100,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Birden çok haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI İĞDECİK Mahallesi, ÇIRAKYERİ Mevkii, 224 Ada, 12 Parsel,

Adresi : Sancaklı İğdecik Mah. 224 Ada 12 Parsel (Eski 894 Parsel) Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 15.527,92 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 9.316.752,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1519 Sayılı Sancaklı İğdecik Tarım Kredi Kooperatifinin alacaklı olarak bulunduğu 21/05/1973 tarih ve 2944 yevmiye numaralı İPOTEK şerhi mevcut olup, Birleşen 244 Sayılı Karaoğlanlı Tarım Kredi Kooperatifinden alınan 09/02/2026 tarih ve 101.15 sayılı cevabi yazıda borcun bulunmadığı, fek harcı yatırıldığında ipoteğin kaldırılacağı bildirilmiştir. Bu nedenle taşınmaz ipotek şerhi ile birlikte satılacak olup, alıcı giderleri karşıladığında ve işlemleri takip etmek kaydıyla ipotek kaldırılabilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI İĞDECİK Mahalle/Köy, 187 Ada, 26 Parsel,

Adresi : Sancaklı İğdecik Mah. 187 Ada, 26 Parsel (Eski 2815 Parsel) Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 3.669,57 m2

İmar Durumu :İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 2.018.263,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Birden çok haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:20

30/03/2026