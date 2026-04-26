T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN DAVALI: KENAN TOZAK (T.C. No: 200*****806

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında 23.01.2026 tarihli karar ile; Manisa ili Yunusemre ilçesi Karakılınçlı Mahallesi 159 parsel, aynı yer 296 parsel, aynı yer 333 parsel, aynı yer 562 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,Taşınmazın, bütün hak ve yükümlülükleri ile İİK.nun 112-136 .maddelerine göre açık arttırma ile satılmasına, satıştan elde edilecek paranın; tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki paylara göre paydaşlara dağıtılmasına,

HMK.nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün atanmasına karar verilmiştir.

Yurt dışında ikamet ettiği anlaşılan Davalı Kenan TOZAK'a Frankfurt Başkonsolosluğu marifetiyle "adıgeçenin bildirilen adreste ikamet etmediği" gerekçesiyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

Mahkememiz kararının işbu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Kenan TOZAK'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026