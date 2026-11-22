TEBLİĞ YAPILAN DAVALI : AYDIN PERK 322*****462

Davalı Aydın PERK'e posta yoluyla tebliğ işlemi mümkün olmadığından kendisine ilanen tebligat yapılması kararı verilmiş olup;

Davacılar Murat ESİN, Zeynep KARADOĞAN, Önder ESİN, Mustafa Yiğit ESİN vekili tarafından Manisa ili Şehzadeler ilçesi Tunca Mahallesi 458 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazdaki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin dava açıldığı, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde;

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak varsa itirazlarınızı ileri sürmeniz veya ortaklığın giderilmesi davası açarak Mahkeme ve dosya no.sunu Mahkememize bildirmeniz aksi halde varsa cevap ve itirazlarını bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız ve dava konusu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrileceği,

Cevap dilekçenizi sunmanız, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Ön inceleme duruşma günü olan 21/01/2027 günü saat 10:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu HMK'nın 128, 129, 139 vd. maddeleri ve Tebligat Yönetmeliğinin 52.maddesi gereğince işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.