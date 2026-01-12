TC. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: 1-BEHİYE UYSAL (Mehmet kızı) - 2-LÜTFİYE ÇITIR (İsmail kızı)

Davacı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Manisa İli Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi 190 ada 3 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırılmaya tabi tutulmuş, kamulaştırma işlemleri 2942 Sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirilmiş, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından işbu dava açılmıştır.

Mahkememizin 26/05/2025 gün ve 2023/185 Esas 2025/146 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile;

" 1-Davanın KABULÜ ile,

2-Manisa ili, Yunusemre ilçesi,, Muradiye Mahallesi, 190 ada 3 parselin kamulaştırma bedelinin 45.340.910,24 TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 190 ada 3 parselin DAVALI TAPU MALİKLERİ ADINA OLAN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

4-Kamulaştırma bedeline dava tarihinden, karar tarihi olan 26/05/2025 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

5-Hükmedilen kamulaştırma bedeline, tapu kaydındaki haciz, ipotek ve takyidatların yansıtılmasına,

6-Hükmedilen kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin dosyada mevcut bilirkişi raporunda belirtilen şekilde davalı tapu maliklerine ve vefat eden maliklerin mirasçılarına tapu kaydındaki hisseleri ve veraset ilamındaki hisseleri oranında birlikte başvuru şartı aranmaksızın ayrı ayrı ödenmesi için ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

7-Fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına ... tescil yönünden kesin, bedel yönünden istinafa tabi olarak verilen kararın, tebliğinden itibaren HMK345. maddesine göre, 2 hafta süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer Mahkemesine verilecek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine hitaben yazılmış dilekçe ile HMK 341 vd maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurabileceğine..." karar verildiği, 18/09/2025 tarihli Ek Karar ile; "...Lütfiye Çıtır (İsmail kızı), Behiye Uysal (Mehmet kızı)'ın gerekçeli karar başlığına davalı olarak eklenmelerine..." karar verilmiş, 18/09/2025 tarihli Tashih Şerhi ile Lütfiye Çıtır, Behiye Uysal davalı olarak gerekçeli karar başlığına eklenerek düzeltilmiş, Gerekçeli Karar bir kısım davalılar tarafından istinaf edilmiş olup, işbu hususların ihtar ve tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere Davalı Behiye Uysal ve Davalı Lütfiye Çıtır'a ilanen tebliğ olunur.05/01/2026