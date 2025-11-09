T.C. MANİSA 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 16/09/2025 tarihli ve 2024/703 Esas 2025/577 karar sayılı ilamı ile Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak suçundan sanık MURVAYİS DEVLETZEY hakkında eylemine uyan TCK'nun 89/1, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca 6.250,00 T.L (Altıbin İkiyüz Elli Türk Lirası) Adli para cezası ile cezalandırılmasına;

Karar verilmiş olup, Gerekçeli kararımız Addulvahit ve Hafize oğlu 01/01/2004 AFGANİSTAN doğumlu, Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi No:221/5 Yunusemre MANİSA adresinde ikamet etmekte olan MURVAYİS DEVLETZEY'e dosyada mevcut adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden iş bu hüküm fıkrasının 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememiz kararının 5271 Sayılı CMK'nun 272/3-a maddesi gereğince adli para cezası yönünden KESİN nitelik arz ettiği hususu ilanen tebliğ olunur.