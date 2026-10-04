T.C. MARDİN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI : AYŞE EL ALLOŞ (Yabancı Kimlik Numarası:99212663806)

DAVALI : MİTHAT HATTAB (Yabancı Kimlik Numarası:99455257398)

Davacı Ayşe El Alloş ile davalı Mithat Hattab arasında mahkememizde görülen Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:



Davacının Davasının KABULÜ ile;

1. 92126663806 YKN AYŞE EL ALLOŞ ile 99455257398 YKN' lu MİTHAT HATTAB'ın boşanmalarına,

2. Müşterek çocuklar Muhammed HATTAB, Merve HATTAB, Malik HATTAB'ın velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına,

3. Müşterek çocuk ile davalı baba arasında; Her ayın 1. ve 4. haftası cuma günü 18:00 ile pazar günü saat 15:00 arasında her yıl dini bayramların 2. Günü saat 10:00'dan3. Günü 13:00' a kadar, her yıl 1 Temmuz saat 12:00'dan 31 Temmuz saat 13:00 arasında, somestir tatillerinin 2. Haftası pazartesi günü saat 12:00'dan cumartesi günü saat: 12:00'a kadar müşterek çocuğun doğum gününde saat 12:00'dan saat 16:00 'a kadar, babalar gününden saat 12:00'dan saat 18:00'a kadar kişisel ilişki tesisine,

4. Müşterek çocukların her biri lehine ayrı ayrı dava tarihinden itibarenaylık 2.000TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,

5. Davacı kadın lehine dava tarihinden itibaren aylık 5.000TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

6. Davacı kadın lehine 100.000TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacı kadına verilmesine,

7. Alınması gereken eksik 732,00-TL başvurma harcı ve 732,00-TL peşin harç olmak üzere toplam 1.464,00- TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

8. Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 675,00 TL Tebligat posta ve diğer masraflarile 11.988,00 TL Basın İlan Ücreti olmak üzere toplam 12.663,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

9. Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE karar verilmiş olup; işbu kararın davalı Mithat Hattab'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.