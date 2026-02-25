T.C. MARDİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, 3100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hakkı ve Sümeyra oğlu, 29/04/2005 doğumlu, MUHAMMED EŞREF BOR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.02.2026