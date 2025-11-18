Resmi İlanlar

T.C. MARDİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

19-11-2025 00.00

2025/2 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mardin İl, Artuklu İlçe, ULUCAMİ Mahalle/Köy, 433 Ada, 8 Parsel, TAPUDA İKİ KATLI KARGİR EV NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ

Adresi: Ulucami Mahallesi 433 Ada 8 Parsel Artuklu / MARDİN

Yüzölçümü: 314,09 m2

İmar Durumu: Tapu kaydındaki gibidir

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı  %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2026 - 10:00

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

