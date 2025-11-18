Resmi İlanlar
T.C. MARDİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Artuklu İlçe, ULUCAMİ Mahalle/Köy, 433 Ada, 8 Parsel, TAPUDA İKİ KATLI KARGİR EV NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ
Adresi: Ulucami Mahallesi 433 Ada 8 Parsel Artuklu / MARDİN
Yüzölçümü: 314,09 m2
İmar Durumu: Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti: 5.500.000,00 TL
KDV Oranı %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2026 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.