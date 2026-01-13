Resmi İlanlar

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

14-01-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

09.01.2026

Sayı: 2025/1697 Esas 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULLAH ORUÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.01.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO: 59449186028

ADI SOYADI: ABDULLAH ORUÇ

BABA ADI: ABDULKADİR

ANA ADI: ALYA

DOĞUM TARİHİ: 09/04/1983

DOĞUM YERİ: YEŞİLLİ MARDİN

#İlangovtr Basın no ILN02380143