T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
14-01-2026 00.00
İ L A N
T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
09.01.2026
Sayı: 2025/1697 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULLAH ORUÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO: 59449186028
ADI SOYADI: ABDULLAH ORUÇ
BABA ADI: ABDULKADİR
ANA ADI: ALYA
DOĞUM TARİHİ: 09/04/1983
DOĞUM YERİ: YEŞİLLİ MARDİN
#İlangovtr Basın no ILN02380143