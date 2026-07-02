T.C. MARMARAEREĞLİSİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 16/10/2025 tarih ve 2024/411 Esas 2025/545 Karar sayılı kararı ile

1-Sanık CAHİDUL İSLAM, (Siçajul ve Kujbabegum oğlu, 1991 Bangladeş doğumlu)

2-Sanık JAHANARA AKTER, (Ajamarmia ve Qulsoom Bibi kızı, 1987 Bangladeş doğumlu)

3-Sanık MUHAMMED RACİMALİK, Muhammed Can Melluk ve Musamed Halime Begüm oğlu, 1996 Bangladeş doğumlu) haklarında;

Sanıkların üzerine atılı mala zarar verme suçundan ayrı ayrı düşme karar verildiği, sanıkların adres bilgisine ait herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olup gerekçeli kararın sanıklara tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Üstü Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ile (infaz kurumunda bulunan tutuklu ya da hükümlüler için mahkememize gönderilmek üzere ceza infaz kurumu müdürüne onaylatmak verilecek dilekçe veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne yapılacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle) hakimce tasdik olunmak suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin suçüstü ödeneğinden karşılanacağına dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/06/2026