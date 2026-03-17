T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/06/2025 tarih ve 2024/928 Esas 2025/538 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

Siyasi Partiler veya Meslek Kuruluşlarının Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşyaya Zarar Verme suçundan Haydar ve Halise kızı, 29/04/1966 İstanbul doğumlu, sanık Mukaddes ALAGÖZ hakkında sanığın TCK'nın 152/1-f, 62/1 maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 51/1 maddesi gereğince cezanın ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.