T.C. MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MUĞLA İLİ, MARMARİS İLÇESİ, KARACA MAHALLESİ

ADA NO : 108

PARSEL NO : 2

YÜZÖLÇÜMÜ : 118,57 m² daimi irtifak hakkı (kamulaştırılan alan üzerine ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile), 41,10 m² geçiçi irtifak hakkı (2 yıl süreli)

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-DURDANE TAŞKIN - 34619079010 (VASİSİ : RUKİYE ÖZEN - 19492462760)

DAVALI : 2-MEHMET SALİH ŞAHİN - 62020165732

DAVALI : 3-OSMAN ŞAHİN - 62023165678

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/73 Esas sayısında dava açılmış, Muğla İli, Marmaris İlçesi, Karaca Mahallesi 108 ada, 2 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 118,57 m² daimi irtifak hakkı (kamulaştırılan alan üzerine ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile), 41,10 m² geçiçi irtifak hakkı (2 yıl süreli) kamulaştırılması talep edilmiş, duruşması; 11.06.2026 günü saat 11.03'e bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Marmaris Uzunyalı Şubesi'ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 28.04.2026