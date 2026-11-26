Aşağıda kimliği yazılı sanık Mehmet Taştekin'in mahkememizin 08/10/2026 tarih 2025/434 Esas 2026/673 Karar sayılı kararı ile resmi belgede sahtecilik suçundan beraat kararı verilmiş ve verilen bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf talebinde bulunulmuş olup sanığın ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, iki hafta içerisinde en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da Zabıt Katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasal yolu açık olmak üzere,aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.25/11/2026

SANIK: MEHMET TAŞTEKİN, Salih ve Sultan oğlu, 01/03/1987 MARMARİS doğumlu, MUĞLA, MARMARİS, Beldibi mah/köy nüfusunda kayıtlı.