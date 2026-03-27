T.C. MARMARİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Marmaris 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/03/2025 tarih ve 2024/27 Esas 2025/167 Karar sayılı gerekçeli kararı ile Mustafa ve Kıymet oğlu, 24/09/1987 Torbalı doğumlu, sanık Nihat KARADENİZ hakkında;

Sanığın üzerine atılı 02/03/2020 tarihli “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işlediği anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nın 79/1-b, 79/3-1, 62, 52/2, 52/4, 53/1,2,3 , 58/6 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 22.200 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın üzerine atılı 06/03/2020 tarihli “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işlediği anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nın 79/1-b, 79/3-1, 62 , 52/2, 52/4, 53/1,2,3, 58/6 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 22.200 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Karar verildiği, beyanında adresini hatırlamadığını ancak sistemde kayıtlı adresinin asıl adresi olduğunu beyan etmiş ise de MERNİS adresinin boş olduğu, tüm adres araştırmalarına rağmen adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.