T.C. MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 08/05/2025 tarih, 2019/4 Esas, 2025/83 sayılı kararı ile;

Davanın KABULÜNE

Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Kızılcık Köyünde davalılar adına kayıtlı (murisleri Müdür Sezgin'den intikalen gelen) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32- 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-80-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-102-103-105-106-107-108-109-111-112-113-114-117-118-119-120-122-123-124-125-127-128-130-131-132-133-134-137-139-140-141-142-143-144-145-146-149-151-153-154-155-156-157-161-166-167-168-171-172-173-174-175-178-181-182-183-184-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-203-204-205-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-219-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-259-261-262-264-265-266-268-271-272-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-318-320-321-322-323-324-325-326-329-330-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-346-347-348-349-351-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-425-426-428-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-480 ve 481 sayılı parsellerdeki (yenileme çalışması sebebiyle güncel ada parsel numaralarına göre) hisselerin iptali ile iptal edilen her bir payın 1/2'sinin davacı Munzur Yalçınkaya adına, 1/4'ünün davacı Ali Aydın adına ve kalan 1/4'ünün davacı Zülfü Aydın adına kayıt ve tesciline karar verilmiş,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Koçkuyusu köyü nüfusuna kayıtlı, Haydar ve Nuriye kızı 1972 doğumlu, 300*****636 T.C. Kimlik Numaralı Murat Sezgin'in adresi tespit edilemediğinden adına gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş olup; ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.